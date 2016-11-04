У Київській області зафіксували черговий випадок чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Київській області, повідомив відділ зв'язків з громадськістю Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель від АЧС дев'яти свиней у приватному сільгосппідприємстві "Словода", розташованому за межами районного центру Тетіїв. Всього, за даними відомства, на сільгосппідприємстві міститься 700 голів свиней.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Тетіївської райдержадміністрації провела засідання та затвердила план дій з ліквідації АЧС, визначила межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

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У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Довідка УНІАН. За даними з відкритих джерел, всього з початку 2016 року в Україні зареєстровано 74 спалаху АЧС, в тому числі в Одеській (19 випадків), Миколаївській (13), Харківської (8), Полтавської (7), Сумській (5), Волинській, Кіровоградській (по 4), Рівненській (3), Чернігівській, Хмельницькій, Київській (по 2), Житомирській, Чернівецькій, Черкаській, Вінницькій областях (по одному).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.