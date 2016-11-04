Канада зацікавлена в імпорті української органічної продукції – Мінагропрод

Канада позитивно оцінила якість української органічної продукції та висловила зацікавленість в її імпорті, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на радника з комерційних питань посольства Канади в Україні Клінта Мартіна.

"Клінт Мартін запевнив, що канадські бізнесмени зацікавлені в експорті української сільськогосподарської продукції, наприклад, органічної, завдяки її якості та конкурентоспроможності на канадському ринку. Тому канадська сторона готова надавати технічну допомогу для розвитку цієї галузі в Україні", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба повідомила, що канадські партнери також зацікавлені у розвитку української галузі тваринництва та генетики, і готові її підтримувати.

Згідно з повідомленням, крім іншого, наша країна вже сьогодні може експортувати в Канаду не тільки сировину, але і високоякісну перероблену продукцію з доданою вартістю.

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Як повідомляв УНІАН, 11 липня Україна і Канада підписали Угоду про зону вільної торгівлі. Церемонія відбулася в Києві у присутності президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. 19 вересня уряд Канади вніс документ до парламенту.

Угода передбачає асиметричну лібералізацію ринків товарів для захисту національних товаровиробників в чутливих областях. Так, після вступу в силу угоди канадська сторона відкриє до 98% ринку, в той час як Україна скасує тарифи для майже 80% канадського експорту товарів з наступною відміною інших тарифів протягом наступних 3, 5 і 7 років. На додаток, для певних канадських товарів були встановлені квоти, а деякі товари були виключені з дії угоди.

За даними Федерації органічного руху України, наша країна займає 22-е місце в світі за площ, зайнятих під органічним виробництвом. Українські фермери, яких у 2015 році налічувалося 210, вирощують біопродукцію на 410 тисяч га.