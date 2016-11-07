Радник Міклош: ефект від відкриття ринку землі в Україні становитиме $1,5 мільярда на рік

Щорічний економічний ефект від скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення і, як наслідок, відкриття ринку землі в Україні становитиме близько 1,5 млрд дол., повідомив під час прес-конференції співголова Стратегічної групи радників з питань реформ при Кабінеті міністрів Іван Міклош.

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«За оцінками Світового банку, у вас величезний потенціал. Якщо ринок землі буде відкритий, щорічний економічний ефект для України становитиме близько 1,5 млрд дол. у формі додаткових інвестицій, доходів власників землі і так далі», - сказав він.

За словами Міклоша, український уряд розуміє це і підтримує ідею відкриття земельного ринку, але виступає за те, щоб це відбувалося поступово.

«Прем'єр-міністр пропонує, щоб був прийнятий закон, який створив би умови для поступового впровадження ринку землі... Зараз ми створюємо робочу групу за участю представників Мінагропроду, Мінекономрозвитку, Світового банку, українських експертів з Національної академії наук», - сказав радник.

За його словами, новостворена група розробить відповідний законопроект, який закладе передумови для максимально безболісною скасування мораторію на купівлю-продаж сільгоспземель.

У той же час, Міклош зазначив, що не згоден з рядом експертів, які стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями. Як приклад він навів досвід Словаччини. «У Словаччині на 10 років був введений мораторій, який два роки тому відмінили – і нічого не сталося. Тільки 5-7% земель перебувають у власності іноземців», – сказав Міклош, додавши, що ринок землі сприяє залученню значних інвестицій в економіку.

За словами стратегічного радника, іноземний інвестор, бажаючий купити українську землю, повинен створити в Україні легальну компанію, яка буде здійснювати свою діяльність на законних підставах. Більше того, думка про те, що відразу після відкриття ринку землі селяни почнуть за безцінь продавати свої паї, – помилкова, вважає Міклош.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада подовжила чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2018 року. 28 жовтня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.

Згідно з існуючим законодавством, термін дії мораторію буде автоматично продовжено до набрання чинності законопроекту про обіг сільськогосподарських земель. Проект такого закону зараз розробляє Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з іншими відповідальними відомствами, при цьому передбачається запуск ринку не самої землі, а лише прав її оренди.

Експерти і суспільство розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземлі. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями.