Експерти назвали продукти, які подорожчають у листопаді

Експерти прогнозують в поточному місяці зростання цін на овочі, яблука, м'ясо і молоко, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

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«У листопаді поточного року прогнозується поступове зростання цін на овочі та яблука... Також очікується підвищення цін на м'ясо... Можливе також подальше зростання цін на молоко», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, овочі та яблука можуть подорожчати в середньому на 3-7% у зв'язку із завершенням збору даної продукції.

Зростання цін на м'ясо зумовлено в першу чергу збільшенням попиту на цю продукцію через новорічні та різдвяні свята. Однак прес-служба не уточнила, наскільки можуть зрости ціни на ці товари.

Згідно з повідомленням, молоко подорожчає у зв'язку з підвищенням вартості сировини і виробничих ресурсів, а також сезонним скороченням виробництва на 15%. За даними асоціації, зараз закупівельні ціни на молоко вищого сорту становлять близько 8 грн за кілограм.

За прогнозами УКАБ, вартість цукру, олії та гречки в листопаді буде відносно стабільною завдяки збільшенню обсягів виробництва в розпал сезону переробки.

Також, за даними прес-служби, очікуються суттєві зміни у вартості хліба, проте в повідомленні не уточнюється, в який бік.

Тим часом у жовтні поточного року порівняно з вереснем, згідно з експертними даними, вартість яблук зросла на 7%. Ціни на яловичину за звітний період майже не змінилися, у той час як вартість свинини і курятини знизилася на 4% і 1% відповідно, що пов'язано зі скороченням попиту. Вартість молока в жовтні зросла на 4% у зв'язку із зростанням цін на сировинне молоко. Разом з тим ціни на масло, хліб і гречану крупу не змінилися, а цукор подорожчав на 2%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2016 року порівняно з серпнем становила 1,8%, у той час як попередні три місяці поспіль споживчі ціни знижувалися місяць до місяця.

У річному вираженні, до вересня 2015 року, інфляція у вересні 2016 року сповільнилася до 7,9% після 8,4%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-вересні споживчі ціни в Україні зросли на 6,4%.