Голова Мінагропроду має намір створити робочу групу з вирішення логістичних проблем з експортом зерна

Міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий ініціює створення робочої групи за участю представників Міністерства інфраструктури та "Укрзалізниці" для вирішення проблем, пов'язаних з відвантаженням українського зерна на експорт, повідомила прес-служба відомства.

"Моя пропозиція: давайте створимо робочу групу. З залученням керівництва Мінінфраструктури та "Укрзалізниці". І вирішимо цю проблему. Експорт має перспективи для зростання. Якщо сьогодні ми не внесемо корективи, завтра буде ще більше ускладнень", - наводяться в повідомленні слова міністра.

Прес-служба зазначила, що, враховуючи тенденцію до нарощування обсягів експорту українських зернових, нашій країні необхідно вирішити низку проблем з його транспортуванням. Зокрема, підвищити потенціал залізничного транспорту, активізувати ремонт автомобільних доріг, а також розвивати річковий транспорт.

За даними міністерства, на поточний момент найбільшу частку в структурі перевезень українського зерна займає залізничний транспорт, який перевозить близько 63% вантажів. Автомобільний транспорт перевозить 31-32% цієї продукції, річковий - 4-5%.

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Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт зернових з України в 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 - червень 2017) складе більше 40 мільйонів тонн.

З початку поточного маркетингового року зернотрейдери відправили на зовнішні ринки понад 10 мільйонів тонн зерна, що на 0,5 мільйона тонн перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Раніше ряд профільних асоціацій та підприємств скаржилися на недостатню кількість наявних у розпорядженні "Укрзалізниці" вагонів-зерновозів для здійснення перевезень зернових залізничним транспортом у піковий період експорту. Також зернотрейдерів не влаштовує норма, що забороняє рух транспортних засобів фактичною масою понад 40 тонн по дорогах загального користування і понад 24 тонн по дорогах місцевого значення.