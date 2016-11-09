Кабмін підвищив мінімальну роздрібну ціну на горілку до 70 гривень

Кабінет міністрів України підвищив мінімальну роздрібну ціну на горілку до 69,78 грн з 55 грн.

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Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Мінімальна ціна на 0,5 л горілки 40 градусів становитиме 69,78 грн», - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.

За словами Кубіва, таке рішення базується на експертних розрахунках і пройшло всі необхідні процедури узгодження в стінах уряду.

«Необхідність коригування мінімальних цін обумовлена тим, що діючий рівень, введений у вересні 2015 року, не відповідає витратам суб'єктів господарювання на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв», - сказав глава Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів наприкінці серпня запропонувало підвищити мінімальні роздрібні ціни на алкоголь. Мінімальні оптові та роздрібні ціни на алкоголь були встановлені в 2008 році. Експерти стверджують, що таке цінове регулювання допомагає уникнути поширення неякісної продукції на ринку. В асоціації «Укргорілка» неодноразово наголошували на необхідності підвищити мінімальні роздрібні ціни, оскільки вони не відповідають нинішньому рівню витрат на виробництво якісного алкоголю.

Діюча мінімальна роздрібна ціна на пляшку горілки 0,5 л становить 54,9 грн, вина в скляній тарі об'ємом 0,7 л – 27 грн.