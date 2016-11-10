В Україні прогнозують подорожчання хліба до кінця року

Ціни на основні види хлібобулочних виробів в Україні до кінця року можуть зрости на 15-18% у зв'язку зі зростаючою собівартістю продукції, повідомив на прес-конференції в УНІАН президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Володимир Череда.

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«Такі сьогодні ринкові реалії, що виробникам хліба необхідно переглядати ціну, і перегляд ціни відбудеться у межах 15-18%. Ось таким буде зростання цін», - сказав він.

За словами Череди, йдеться про ціноутворення на промислових підприємствах, які працюють на загальних умовах оподаткування, входять до складу асоціації і займають близько 40% на українському ринку хлібобулочних виробів.

У першу чергу, за словами експерта, зростання цін на хліб буде спричинено подорожчанням борошна, яка є головним інгредієнтом у виготовленні цієї продукції і займає близько 38-43% у структурі собівартості.

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Череда зазначив, що з кінця минулого року ціни на борошно вищого ґатунку зросли на 13,7%, першого сорту - на 14%, другого - на 17%, і вартість борошна житнього обдирного збільшилася на 21%. Подорожчання борошна, у свою чергу, було спричинено зростанням цін на пшеницю і жито.

Крім того, за даними експерта, вартість олії і дріжджів за звітний період зросла на 7%, солі - на 17,2%.

Також на вартість хліба впливають зростаючі витрати виробників на електроенергію (29,5%) і логістику (10,4%).

Череда зазначив, що зростання цін на хлібобулочні вироби також спричинено тим, що більшість елементів, які впливають на собівартість продукції, є валютними складовими.

«Формування ціни на хліб прив'язане за всіма складовими, як не дивно, до курсу валюти ... Все обладнання, яке використовують пекарі, закуплено переважно в Європі. Тобто всі запчастини, ремонт - це пряма прив'язка до курсу. Енергоносії теж прив'язані», - сказав Череда, додавши, що на ціну хліба також впливає підвищення мінімальної заробітної плати на пекарнях, яка з вересня зросла на 18%.

Експерт уточнив, що станом на сьогодні середня ціна житньо-пшеничного хліба по Україні становить 10,56 грн.

За прогнозами Череди, виробництво і середнє споживання хліба в Україні за підсумками 2016 року залишиться на рівні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату, інфляція в Україні у жовтні 2016 року порівняно з вереснем прискорилася до 2,8%, до жовтня 2015 року - до 12,4%. З початку року, у січні-жовтні, споживчі ціни в Україні зросли на 9,4%.

За підсумками 2015 року українські підприємства виробили 1,21 млн тонн хліба, що на 9,9% менше показника за 2014 рік. Обсяг виробництва борошна за підсумками 2015 року становив 2,02 млн тонн, що на 10,2% менше, ніж у 2014 році.

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) - це діючий асоціативний орган, створений для координації спільних дій у напрямку посилення ринкових позицій підприємств - членів асоціації, активного захисту та лобіювання їх інтересів на всеукраїнському та регіональному рівнях. ВАП створена у 2003 році і на сьогодні налічує близько 60 членів.