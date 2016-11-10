До України не пустили 3 тонни зараженої шавлії з Молдови

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезення на територію України партії шавлії з Молдови вагою 3 тонни, в якій було виявлено карантинний організм – сорго алепське (гумай), повідомила прес-служба відомства.

"4 листопада 2016 року в Київській області при проведенні фітосанітарного контролю на митному посту "Київ-столичний" у вантажі плодів шавлії вагою 3 тонни походженням з Молдови було виявлено карантинний організм – сорго алепське (гумай) (Sorghum halepense (L.) Pers.). Цей шкідливий організм обмежено поширений на території України", – йдеться в повідомленні.

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Відомство повернуло заражений вантаж.

З метою недопущення подібних випадків Держпродспоживслужба направила в Молдову ноту про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Держпродспоживслужба запобігла ввезення на територію України партії салату з Польщі вагою 4,1 тонни, яка була заражена західним квітковим трипсом.

Сорго алепское (гумай) – це отруйний важквикорінюваний бур'ян. Входить в число 18 видів найбільш шкодочинних бур'янів світового землеробства, має широке поширення в країнах з тропічним і субтропічним кліматом. Засмічує всі культури, сади, городи, плантації чаю і цитрусових культур, виноградники. Це теплолюбна і вологолюбна рослина, що віддає перевагу пухкому, родючому ґрунту.