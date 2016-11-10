Ціни на продовольство в світі за рік зросли на 9%

Індекс продовольчих цін ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН) в жовтні 2016 року становив 172,6 пунктів, збільшившись на 0,7 % з вересня і на 9,1% порівняно з аналогічним показником рік тому.

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Як наголошується в повідомленні ФАО, індекс продовольчих цін підвищувався безперервно впродовж усього 2016 року, за винятком невеликого падіння в липні.

Жовтневе зростання було, в першу чергу, зумовлене сплесками міжнародних цін на цукор і молочну продукцію, пише ZN.UA.

Індекс цін ФАО на цукор зріс на 3,4% у жовтні. Індекс цін на молочні продукти зріс на 3,9% порівняно з вереснем. Індекс цін ФАО на зерно, тим часом, зріс на 1% в жовтні, як наслідок зниження пропозиції високоякісної пшениці, незважаючи на загальне поліпшення глобальних прогнозів на врожай пшениці.

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ФАО прогнозує, що світове виробництво зернових в 2016 році має становити 2 571 млн тонн, що трохи вище жовтневого прогнозу ФАО і на 1,5% відсотка вище рівня виробництва у 2015 році. Загальне споживання зернових у сезоні 2016/17 тепер прогнозується на рівні 2 562 млн тонн, що трохи вище в порівнянні з жовтневим прогнозом і на 1,7% вище за показник роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства підвищило прогноз урожаю зерна в Україні в 2016 році до 63 млн тонн.