Україна має розвивати переробку агропродукції - Гройсман

Україна повинна збільшити глибину переробки сільськогосподарської продукції для досягнення швидких темпів економічного зростання.

Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Ми виробляємо сировину, сировину постачаємо за кордон, звідти закуповуємо техніку. Я не знаю, як довго може прожити держава в такому стані. Якщо ми не відновимо внутрішнє виробництво, якщо ми не поглибимо переробку і не створимо додану вартість, ми не зможемо забезпечити якісне економічне зростання", - сказав він.

Читайте такожЄБРР готовий підтримати українське органічне виробництво та переробку соняшнику

За словами Гройсмана, українські аграрії повинні мати можливість впроваджувати інновації у виробництві та вільно експортувати перероблену продукцію.

"Я як прем'єр-міністр зацікавлений в тому, щоб ви, виробляючи свою продукцію, поглиблювали її переробку. Я зацікавлений в тому, щоб, використовуючи можливості кооперації для невеликих господарств, що мали можливості стати експортерами. Я зацікавлений в тому, щоб ви наситили український ринок і займали позиції на міжнародній арені", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії за вісім місяців 2016 року експортували аграрної продукції на 9,1 мільярда доларів, що становило 40,1% від загального обсягу національного експорту за цей період. В основному українські виробники експортують сировинну аграрну продукцію з мінімальним рівнем переробки.