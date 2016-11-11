В Україні зафіксували черговий випадок чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Миколаївській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель від АЧС однієї свині в підсобному господарстві в селі Себино Новоодеського району, в якому утримується 200 голів тварин.

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Новоодеській райдержадміністрації провела засідання та затвердила план дій з ліквідації АЧС, визначила межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Довідка УНІАН. За даними з відкритих джерел, всього з початку 2016 року в Україні зареєстровано 75 спалахів АЧС, в тому числі в Одеській (20 випадків), Миколаївській (13), Харківській (8), Полтавській (7), Сумській (5), Волинській, Кіровоградській (по 4), Рівненській, Хмельницькій (по 3), Чернігівській, Київській (по 2), Житомирській, Чернівецькій, Черкаській, Вінницькій областях (по одному).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.