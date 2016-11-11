Торгівельна місія в грудні відправиться в Східну Африку для просування агропродукції

Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір на початку грудня організувати торгову місію в Кенії і Танзанії для просування на цьому ринку сільськогосподарської продукції з України, повідомила прес-служба Мінагропроду.

"Запрошуємо зацікавлених українських аграрних виробників – експортерів долучитися до першої з низки запланованих в Африку торгових місій, яка відбудеться з 3 по 10 грудня 2016 року", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, найбільшим попитом на східноафриканському ринку будуть користуватися вітчизняний рис, комбікорм, м'ясо птиці, молочні продукти, рослинні масла, овочі і фрукти.

Згідно з повідомленням, очолять цю місію заступник міністра аграрної політики і продовольства України Ольга Трофимцева і заступник міністра економічного розвитку - торговий представник України Наталія Микольська.

Відомство буде приймати заявки від українських виробників на участь у торговельній місії до 17 листопада.

Читайте такожЕкспорт аграрної продукції з України перевищив $9 мільярдів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Микольська повідомляла, що Мінагропрод розглядає можливість організації торговельної місії в Південну Африку.

За даними Державної служби статистики і продовольства України, в 2015 році обсяг експорту в Південну Африку скоротився на 48,6% - до 54,4 мільйона доларів США, а імпорт зріс на 14,5% - до 151,1 мільйона доларів США. Від'ємне торгове сальдо становило 96,7 мільйона доларів США.

Згідно з даними Мінагропроду, загальний обсяг експорту аграрної продукції з України в 2015 році склав 14,6 мільярда доларів. Основні статті експорту - зернові і соняшникова олія. Питома вага експорту сільгосппродукції у товарній структурі експорту України в 2015 році склав рекордні 38,2%.