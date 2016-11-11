Українські аграрії намолотили майже 60 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії до 11 листопада зібрали урожай на площі 13,2 мільйона га, або 92% від прогнозу, намолотивши 58,4 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, аграрії намолотили 19,4 мільйона тонн кукурудзи на зерно з площі 3,1 мільйона га (74% від прогнозу).

Також аграрії завершили збирання пізніх зернових культур. Так, обмолочено гречки 191 тисячу тонн з площі 149 тисяч га (100% від прогнозу), проса – 190 тисяч тонн з 104 тисяч га (100% від прогнозу).

Згідно з повідомленням, аграрії продовжують збір соняшнику, якого обмолочено 13,1 мільйона тонн з площі 5,8 мільйона га (98% від прогнозу).

Крім того, аграрії намолотили 3,9 мільйона тонн сої з площі 1,7 мільйона га (94%), а також зібрали 11,6 мільйона тонн цукрових буряків з 244 тисяч га (83%).

Читайте такожЦіни на продовольство в світі за рік зросли на 9%

Найбільший вал зерна зібраний у Вінницькій (5,4 мільйона тонн), Одеській (4,5 мільйона тонн), Полтавській і Харківській (по 3,9 мільйона тонн) областях.

Найвищий рівень врожайності зернових спостерігався у Вінницькій (64,5 ц/га), Черкаській (62,8 ц/га), Київській (58,7 ц/га) та Хмельницькій (57,4 ц/га) областях.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в Україні в цьому році складе близько 63 мільйонів тонн. Міністерство сільського господарства США в серпні підвищило прогноз збору врожаю в Україні в 2016-2017 маркетинговому році (липень 2016 – червень 2017) до 64,1 мільйона тонн.