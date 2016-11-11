Україна та Білорусь домовилися про співпрацю в аграрній сфері – Мінагропрод

Україна і Білорусь домовилися про співпрацю за ключовими напрямками в аграрній сфері з метою збільшення обсягів двосторонньої торгівлі між країнами, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника глави відомства Ольгу Трофімцеву.

"Для збільшення обсягів двосторонньої торгівлі аграрною продукцією між нашими країнами члени білорусько-української комісії домовилися про регулярне й активної співпраці між Госпродпотребслужбой України та відповідними службами Республіки Білорусь", - наводяться в повідомленні слова Трофімцевой.

Прес-служба зазначила, що країни мають намір посилити взаємодію у сферах ветеринарного і фітосанітарного контролю, насінництва, тваринництва, сільськогосподарської мікробіології, рибальства та науково-дослідної діяльності. Це дозволить значно розширити присутність української та білоруської аграрної продукції на ринках один одного. що, в свою чергу, сприятиме зростанню товарообігу між країнами.

"Завдяки домовленостям, які були прийняті сьогодні на державному та урядовому рівнях, ми, я сподіваюся, зможемо значно збільшити показники двосторонніх торговельно-економічних відносин в аграрному секторі", - цитує Трофімцеву прес-служба.

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За даними Мінагропроду, за січень-вересень 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року товарообіг між Україною та Білоруссю зріс на 3%, або на 9,2 мільйона доларів, і становив 297,9 мільйона доларів. За звітний період Україна поставила на білоруські ринки сільськогосподарської продукції на 273,5 мільйона доларів. Переважно це були залишки і відходи харчової промисловості, такі як шрот та макуху, а також м'ясо і субпродукти, соняшникову олію, вироби із зерна та злаків, насіння олійних та інше. Імпорт з Білорусі за 9 місяців поточного року зріс майже втричі – до 22,4 мільйона доларів. В основному, наша країна закуповувала білоруські продукти борошномельної промисловості, готові та консервовані продукти з риби, овочі, зернові злаки, какао-боби, шоколад та інше.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики і продовольства України, в 2015 році обсяг українського експорту в Білорусь скоротився на 48,2% - до 870,7 мільйона доларів США, а імпорт зменшився на 38,3% - до 2,4 мільярда доларів США. Від'ємне торгове сальдо становило 96,7 мільйона доларів США.

Згідно з даними Мінагропроду, загальний обсяг експорту аграрної продукції з України в 2015 році склав 14,6 мільярда доларів. Основні статті експорту - зернові і соняшникова олія. Питома вага експорту сільгосппродукції у товарній структурі експорту України в 2015 році склав рекордні 38,2%.