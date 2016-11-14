В Україні дешевшає "борщовий набір": ціни на овочі в три рази нижчі за торішні

За попередній тиждень (з 05 по 11 листопада 2016 року) вартість плодоовочевого кошика впала відразу на 8,7% після зниження на 3,8% тижнем раніше. Таким чином, за два тижні вартість овочів і фруктів знизилася вже на 12,5%, повідомляє "АПК-інформ: овочі і фрукти".

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Найбільш істотний внесок у зниження вартості кошика минулого тижня внесли овочі борщового набору, подешевшали на 15,1%. Вперше за тривалий час протягом тижня подешевшали всі без винятку позиції борщового набору овочів. Найбільш різку динаміку зниження показує капуста білокачанна, прибирання якої в розпалі. Картопля знизилася в ціні на 7,4%. В цей час пропозиція даної продукції, традиційно, перевищує попит.

Рівень цін на всі позиції борщових овочів і на картоплю знаходяться в даний час на дуже низькому рівні, який робить продаж не дуже вигідним для виробників. Тому реалізація продукції відбувається переважно тільки в разі крайньої необхідності або для виконання існуючих контрактів.

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"Борщовий набір овочів в Україні дешевий і продовжує дешевшати. У середньому ціни практично в три рази нижчі, ніж минулого року в цей же час", — зазначає економіст департаменту технічного співробітництва продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Набір тепличних овочів також продовжував дешевшати на попередньому тижні, причому знову переважно за рахунок огірка. Низький внутрішній і експортний попит на тлі зростання поставок недорого тепличного огірка з Туреччини продовжували тиснути на ринок і змушували виробників знижувати ціни на продукцію. Ціни на тепличний томат залишалися без істотних змін.

Ціни на фрукти також залишалися стабільними, незважаючи на активну конкуренцію серед постачальників цитрусових на ринку України. На сьогоднішній день основною проблемою постачальників є прогнозування обсягів ринку України в передсвятковий період, щоб уникнути надлишкової пропозиції продукції, яка нерідко призводить до серйозних втрат.

У виробників ж яблук проблема реалізації продукції стає все гострішою. Ціни знаходяться на рівні минулорічних, однак, на тлі більших витрат і зниження курсу гривні, багато садівників заявляють про збитковість даного бізнесу. У цій ситуації яблучному бізнесу необхідно шукати нові ринки збуту продукції.