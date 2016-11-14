Бездумна податкова політика призводить до того, що навіть яйця стають для українців розкішшю - Скоцик

Про це в своєму блозі пише голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.

За останній місяць середньозважені ціни на яйця зросли на 54,6% - за десяток уже просять понад 23 гривні. Це на 8 гривень дорожче, ніж іще місяць тому. За даними Держстату, найдешевші яйця в Закарпатській області - 21,93 грн., а найдорожчі на Львівщині - понад 25 гривень. Яйця вже продають поштучно, ціна в Києві доходить до 3,2 грн. за штуку.

«Збуваються наші найгірші прогнози – звичні продукти харчування стають для українців делікатесом. Це результат бездумної податкової політики уряду, підтриманої депутатами», - коментує подорожчання продуктів харчування лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик.

За минулий місяць також помітно здорожчало молоко і молочна продукція. Літр молока жирністю 2,5% уже коштує понад 18 гривень. Кефір - майже 20 гривень. Кілограм сиру «Російського» за місяць подорожчав більше, ніж на 8 гривень, і коштує 135 гривень. Масло додало в ціні 14 гривень, і тепер за кілограм потрібно віддати 116 гривень.

«Собівартість виробництва продукції сільського господарства постійно зростає. Лише за перше півріччя витрати на рослинництво зросли на 9%, а на тваринництво – більше, ніж на 20%. Якщо говорити про готові продукти, які люди купують у магазинах, то на ціну іще впливає підвищення тарифів. Коли збільшували вартість енергоносіїв, ми попереджали, що розхвалені урядом субсидії – не вихід. Адже на харчі субсидій нема, а вартість енергоносіїв закладається в кінцевий продукт для споживачів. Якщо влада не змінить свою політику, на жаль, тенденція подорожчання харчів продовжиться», - говорить Віталій Скоцик.

За словами політика, уряд перекладає свою нездатність боротися з кризою на плечі споживачів. Замість стимулювання виробництва, бізнес душать податками. В результаті виробництво падає, а продукти дорожчають.

«У людей уже немає грошей купувати найелементарніше. За стандартами ООН, якщо людина витрачає менше 5 доларів на день - вона уже за межею бідності. А більшість українців живуть всього на 1,5 долара в день. Чим же займається влада в час, коли люди витрушують останні копійки з панчіх? Це ми прекрасно бачимо в електронних деклараціях майна чиновників і депутатів. Центнери готівки під матрацами, пальта з крокодилячої шкіри, власні колекції вин і, звісно, коштовні яйця Фаберже – ця забаганка російської імператорської сім’ї», - пише автор блогу.

За його словами, коли аграрії виходили на страйк, то заявляли: оподаткування АПК – це не питання бізнесу, це можливість народу купувати продукти харчування. Сьогодні єдиний спосіб стабілізувати ціни – це повернути систему оподаткування, яка діяла до 1 січня 2015 року, - резюмує Віталій Скоцик.