Україна заборонила ввезення птиці з Угорщини та Болгарії

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів України ввела заборону на імпорт птиці з Угорщини та Болгарії у зв'язку зі спалахами захворювань Ньюкасла та грипу птиці в цих країнах, повідомила прес-служба відомства.

"Згідно з офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, зареєстровані випадки захворювання птиці на хворобу Ньюкасла на території Болгарії, а також високопатогенним грипом на території Угорщини. Враховуючи вищезазначене, із зазначених країн заборонений імпорт в Україну птиці, продуктів та сировини з них", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Госпродпотребслужбы, спалаху хвороби Ньюкасла та грипу птиці зареєстровані також серед диких і перелітних птахів в Румунії, Польщі, Нідерландах, Швейцарії, Австрії та Німеччини.

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У зв'язку з цим відомство закликає підприємства, діяльність яких пов'язана з імпортом птиці, враховувати зазначену інформацію.

Довідка УНІАН. Хвороба Ньюкасла – це небезпечне вірусне захворювання птахів, яке супроводжується пневмонією, енцефалітом і множинними точковими ураженнями внутрішніх органів. Контакт людей з інфікованими птахами може викликати легкий кон'юнктивіт та симптоми, що нагадують грип, але вірус Ньюкасла не становить небезпеки для здоров'я людини. Схем лікування цієї хвороби не існує, але використання профілактичних вакцин і санітарних заходів знижує ймовірність спалахів.