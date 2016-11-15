Україна експортувала агропродукції більш ніж на $10 мільярдів

Українські аграрії за дев'ять місяців 2016 року експортували аграрної продукції на 10,4 мільярда доларів, що склало 40,2% від загального обсягу національного експорту за цей період, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у структурі експорту сільгосппродукції лідирують зернові культури (4,2 мільярда доларів), жири та олії тваринного або рослинного походження (2,7 мільярда доларів), готові харчові продукти (1,6 мільярда доларів), а також живі тварини і продукти тваринного походження (0,59 мільярда доларів).

У той же час, у міністерстві зазначили, що за звітний період Україна імпортувала аграрної продукції на 2,78 мільярда доларів, що склало 10% від загального обсягу імпорту в країну.

Також повідомляється, що в період з січня по вересень 2016 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі аграрною продукцією склало 7,6 мільярда доларів.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, експорт аграрної продукції з України в 2015 році склав 14,6 мільярда доларів. Основні статті експорту - зернові і соняшникова олія. Питома вага експорту сільгосппродукції у товарній структурі експорту України в 2015 році склав рекордний показник - 38,2%.

У минулому році 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африку, і 10% - в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири та олії - 9% і олійні культури - 4%.

У той же час, згідно з експертними даними, Україна в 2015 році скоротила імпорт продовольства на 41,5%, до 3,8 мільярда доларів, у зв'язку з низькою купівельною спроможністю населення та зростанням цін на імпортну продукцію з-за девальвації гривні.

Найбільшими європейськими постачальниками були Німеччина, Польща, Франція, Італія і Іспанія, на які довелося 29% поставок продовольства. Разом з тим, частка країн СНД в українському імпорті зменшилася до 9,1%.