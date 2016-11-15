Молдова з січня знімає обмеження на українську "молочку" і м'ясо

Молдова не буде продовжувати торгові обмеження щодо України, що передбачають квотування поставок молочної і м'ясної продукції, з 1 січня 2017 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в Twitter з посиланням на слова глави Мінекономіки Молдови Октавіана Калмыка в ході зустрічі з головою Мінекономрозвитку Степаном Кубивым.

"Уряд Молдови не продовжуватиме обмежувальні заходи-квоти з 1 січня 2017 року", - сказав Калмик.

Згідно з повідомленням, Кубів і торговий представник України Наталія Микольська також обговорили з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом посилення співпраці в економіці, енергетиці та інфраструктурі.

"На високому міжурядовому рівні ми можемо усунути перешкоди для українських експортерів у Молдові", - зазначила Микольська.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп домовилися знайти взаємоприйнятні торгові рішення і відновити торговельні відносини між двома країнами, обмежені взаємними бар'єрами навесні поточного року.

Уряд Молдови тимчасово, з 27 квітня до кінця цього року, ввів квоти на поставку молочної і м'ясної продукції українського виробництва, а також встановило мита на імпорт, який буде перевищувати встановлені квоти, щоб захистити менш конкурентоспроможного внутрішнього виробника. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у відповідь заявило, що вважає такі дії порушенням норм Всесвітньої торгової організації (СОТ) і Угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД, і Україна запровадила низку відповідних заходів. Але вже в червні поточного року Київ і Кишинів домовилися про необхідність знімати обмеження, оскільки вони є контрпродуктивними.