З початку року в результаті рейдерських захоплень в Україні знищено близько 2 тисяч фермерських господарств – голова Аграрної партії

Про це повідомив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик на прес-конференції в УНІАН.

«З початку року було знищено майже 2 тис. фермерських підприємств по всій території нашої країни. За інформацією профільних асоціацій, близько 40 тис. людей втратили робочі місця», - сказав він.

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Найбільше захоплень в цьому році, за даними експерта, сталося у Кіровоградській, Волинській, Дніпропетровській і Хмельницькій областях.

«В одній тільки Хмельницькій області за останні місяці рейдерським атакам піддалися майже 200 фермерських господарств», - сказав Скоцик.

При цьому він зазначив, що з часом кількість рейдерських нападів на вітчизняних аграріїв тільки зростає. За словами експерта, це викликано нагнітанням ситуації навколо зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Голова Аграрної партії повідомив, що гектар землі в Україні коштує дуже дешево порівняно з європейськими країнами. Тому зловмисники, понадіявшись на відкриття ринку землі з 1 січня наступного року, планували перепродати захоплені землі за значно вищою ціною і, таким чином, отримати більший прибуток.

«Корпоративні права сільськогосподарських підприємств на гектар землі в Україні коштує в середньому 300-500 дол., а гектар землі в сусідній Польщі – 13-15 тис. дол. Багато ділки вирішили, що, якщо змусити фермера сьогодні перепродати корпоративні права на підприємство, або просто витіснити його з його ж землі, дуже швидко можна було б в січні-лютому наступного року продати землю за 3-7 тис. дол. і заробити на цьому величезні гроші», - зазначив Скоцик.

З метою врегулювання ситуації він повідомив про те, що Аграрна партія розробляє повний пакету законів у земельній сфері, щоб виробити чіткі механізми відкриття земельного ринку. За його словами, це необхідно для того, щоб убезпечити українських фермерів від можливих незаконних дій з боку недоброзичливців після скасування мораторію. Також політик запропонував удосконалити систему оподаткування українських аграріїв і підпорядкувати місцеву поліцію місцевим громадам. Так вона буде більш ефективною.

Співголова союзу «Бобринецький загін самооборони «Кіровоградські ковбої» Юрій Крутько, також присутній на прес-конференції, повідомив, що після чергового нападу на сільгосппідприємство в Кіровоградській області фермери взяли в руки зброю і об'єдналися для захисту своєї землі.

«Ми зібралися через кілька днів після цього випадку (рейдерського нападу – УНІАН), і вирішили створити свій загін самооборони... Ми проводили навчання», - сказав він.

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Станом на сьогодні, за словами Крутька, формування «Кіровоградські ковбої» налічує близько 300 озброєних фермерів, при цьому всі їх зброю легально і зареєстровано.

Фермер Ігор Волошенюк на прес-конференції повідомив, що в Україні існує безліч прикладів, коли зловмисники намагалися захопити землі фермерів, використовуючи при цьому різні методи. Поширеними способами тиску на землевласників є різке підняття ціни на оренду землі, яку фермер не може оплатити, а також судові махінації.

«Люди повинні організуватися, ні на кого не розраховувати, тільки вони самі зможуть захистити те, що вони нажили», - підсумував Волошенюк.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому розроблений за участю Міністерства юстиції закон, який дозволить знизити кількість рейдерських атак на українські підприємства. Основними нововведеннями закону є впровадження нотаріального засвідчення підписів голови та секретаря загальних зборів акціонерів компанії при реєстрації змін юридичної особи; нотаріального засвідчення підписів на статутних документах, распределяющем балансі, заяви про вихід з товариства; кримінальної відповідальності реєстраторів за неправомірні дії при перереєстрації власності. Фермери позитивно оцінюють цей закон, але сумніваються, що він буде успішним при нинішньому рівні корупції в поліції, прокуратурі та судах.