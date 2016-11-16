Сільгоспвиробництво в Україні зросло на 3%

Зростання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-жовтні 2016 року становило 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2015 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період, порівняно з січнем-жовтнем 2015 року, збільшили виробництво на 3,9%, а населення – на 1,6%.

Виробництво рослинницької продукції за 10 місяців поточного року зросло на 5% порівняно з січнем-жовтнем 2015 року. Зростання виробництва у сільгосппідприємствах та в домогосподарствах становило 5,7% і 4,1% відповідно.

У той же час виробництво тваринницької продукції у січні-жовтні 2016 року скоротилося на 2,8%. На підприємствах скорочення становило 2,1%, а в господарствах населення – 3,4%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні скоротилося на 4,8% порівняно з 2014 роком. Сільськогосподарські підприємства минулого року виробили на 5,2% менше, ніж роком раніше, а населення скоротило виробництво на 4,3%.