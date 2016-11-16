Найбільший виробник курятини в Україні відзвітував про збитки в третьому кварталі

Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) отримав у січні-вересні 86 млн дол. чистого прибутку проти 37 млн дол. чистого збитку в аналогічному періоді минулого року.

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Згідно зі звітом компанії, опублікованим на сайті Лондонської фондової біржі, виручка холдингу за вказаний період залишилася на рівні минулого року і становила 899 млн дол., валовий прибуток впав на 2% - до 312 млн дол., а операційний прибуток скоротився на 14% - 270 млн дол.

Показник EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків за кредитами) за 9 місяців становив 340 млн дол., що на 12% менше, ніж за січень-вересень 2015 року.

У липні-вересні 2016 року МХП отримав 8 млн дол. чистого збитку проти 24 млн дол. чистого прибутку у тому ж періоді 2015 року. У той же час виручка компанії в третьому кварталі збільшилася на 6% - до 369 млн дол. Валовий прибуток зріс на 20% і становив 89 млн дол., а операційний – знизився на 1% - до 79 млн дол. EBITDA в третьому кварталі знизилася на 9% - до 105 млн дол., а маржа показника скоротилася на 5 п. п. – до 28%.

Експортна виручка за 9 місяців та в третьому кварталі зокрема становила більше половини від усього обсягу продажів – 51% і 54% відповідно. При цьому роком раніше в третьому кварталі експорт приніс 48% виручки, а за підсумками дев'яти місяців - 45%.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році МХП скоротив чистий збиток в 3,3 раза в порівнянні з 2014 роком - до 126 млн дол. Виручка холдингу минулого року знизилася на 14% - до 1,18 млрд дол.

Холдинг має намір до 2016 року інвестувати в розвиток виробництва 110-120 млн грн, збільшити обсяги виробництва профільної продукції на 5-7% (до 595-606 тис. тонн) і збільшити експорт на 20-30% (до 160-170 тис. тонн).

Компанія «Миронівський хлібопродукт» – найбільший виробник м'яса птиці в Україні. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. Земельний банк компанії становить близько 370 тис. гектарів.