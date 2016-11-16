Кабмін схвалив проект закону про продаж спиртзаводів

Кабінет міністрів України схвалив проект закону про демонополізацію спиртової галузі, поділ спиртзаводів на дві групи і повний продаж активів галузі. Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду.

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Представляючи документ, міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий зазначав, що спиртова галузь України упродовж 25 років не приносила «золотих яєць», і зараз вона «потребує інвестицій у реструктуризацію, модернізацію, не кажучи вже про закриття сірих і тіньових сфер». «Інвестори зможуть це зробити. Якщо ми приймемо - рішення (про схвалення законопроекту - УНІАН) буде історичним», - зазначив Кутовий.

Він уточнив, що Кабмін пропонує об'єднати спиртові підприємства у дві групи і приватизувати всі активи галузі. «До першої групи увійдуть підприємства, що становлять найбільший інтерес у контексті горілчаних компаній. Вони отримають право виготовляти харчовий спирт і спиртову продукцію до 2022 року», - сказав міністр.

До другої групи підприємств, за словами міністра, увійдуть виробники технічного спирту та біоетанолу.

Міністр також уточнив, що потужності спиртозаводів будуть уточнені рішенням уряду. При цьому приблизні доходи від приватизації спиртзаводів становитимуть 5-6 млрд грн, а тіньовий оборот спирту знизиться до 12% з нинішнього показника більш як 40%.

Як наголосив міністр, з 1 січня 2023 року спиртова галузь буде повністю лібералізована.

Коментуючи необхідність прийняття документа, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що законопроект дасть змогу викорінити корупцію в спиртовій галузі.

«Ми не збираємося підтримувати корупцію, і той закон, який ми сьогодні маємо, може стати основою для ухвалення парламентом необхідних рішень, які дозволять створити конкурентне середовище на ринку, побороти корупцію та підвищити ефективність управління такими підприємствами», - зазначив голова уряду.

У ході обговорення цього законопроекту голова парламентського комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук додав, що така ініціатива є дуже важливою для всієї галузі, й пообіцяв, що депутати розглянуть внесений законопроект якнайшвидше.

«Я як голова профільного комітету обіцяю, що ми забезпечимо дуже швидке проходження цього законопроекту в стінах українського парламенту», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, також Кутовий закликає Кабінет міністрів і Верховну Раду якомога швидше розглянути проект закону про приватизацію монополіста на українському ринку спирту – державного підприємства «Укрспирт». За його прогнозами, держпідприємство буде передано до Фонду державного майна для подальшої приватизації до кінця цього року. При цьому держпідприємство досі перебуває в списку заборонених до приватизації. Вартість «Укрспирту» Кутовий оцінює в 200-400 млн дол.

Рішення про виключення держкомпаній з цього списку ухвалює Верховна Рада. Кабмін подав відповідну ініціативу на початку травня цього року, але парламент ще не ухвалив рішення з цього питання.

Державне підприємство «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію «Укрспирту».