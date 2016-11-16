Круглий стіл "Перспективи органічного виробництва продуктів харчування в Україні" (наживо)

Під час заходу будуть обговорені найактуальніші питання аграрної тематики: Загальна картина національного ринку органічних продуктів харчування, головні тенденції, фактори впливу, проблеми; Про переваги органічного виробництва; Чому країні потрібно розвивати цей напрямок; Щодо створення ефективного законодавчого регулювання цього ринку; як працює національна система маркування органічних продуктів; що ще треба зробити для активного розвитку цього сектору; Як спонукати українців купляти та споживати органічні продукти; Які стимули має створити держава для просування української органічної аграрної продукції на закордонні ринки.

До участі в круглому столі запрошені: Олена Ковальова, заступник міністра аграрної політики та продовольства України; Олексій Мушак, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин; Евген Милованов, голова правління Федерації органічного руху України; Сергій Галашевський, директор сертифікаційного органу «Органік Стандарт»; Ксенія Гладченко, директор консультаційного органу «КюС»; Богдан Драйхаупт, представник сертифікаційного органу Control Union Германія; Максим Несміянов, керівник спілки з прав споживачів; Віталій Скоцик, голова Аграрної партії України; Ірина Петренко, експерт з органічного законодавства; засновник ТОВ «Старий Порицьк» Валентин Обштир; представники фермерських господарств та асоціацій. Модератор круглого столу - керівник Департаменту економічних новин УНІАН Юрій Куліков.

Організатор від УНІАН – керівник прес-центру Ірина Головатенко (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 498 07 64. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.