Український чорнозем пройде переоцінку: Кабмін затвердив нову методику

Кабмін затвердив нову методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що має на меті спростити проведення такої оцінки та доступ до інформації про неї.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Це спрощення розрахунків при використанні методики, можливість масової оцінки і внесення до земельного кадастру, а також забезпечення можливості автоматизованої видачі інформації про нормативну грошову оцінку конкретної земельної ділянки», - сказав міністр аграрної політики Тарас Кутовий, представляючи постанову.

За словами міністра, спрощення методики дасть змогу систематизувати процес грошової оцінки, усунути корупційну складову в цій сфері і забезпечити коректний аудит сільськогосподарських земель.

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Як повідомляв УНІАН, Державне агентство з питань геодезії, картографії і кадастру України (Держгеокадастр) ініціювало перегляд договорів оренди сільськогосподарських земель державної власності з метою приведення їх орендної ставки до ринкових умов.

Станом на кінець 2015 року в Україні із суб'єктами господарювання було укладено 50,8 тис. договорів оренди сільгоспземель державної власності, з яких більше половини - 51%, або 25,7 тис. договорів, укладені з орендною ставкою нижче 3% від нормативної грошової оцінки землі.