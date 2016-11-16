Китай став світовим лідером з виробництва фруктів і чаю

Китай за підсумками 2015 року став першою в світі країною по площі посадок і обсягами виробництва фруктів і чаю.

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на заяву заступника міністра сільського господарства КНР Юй Сіньжуна.

За його словами, в минулому році площа посадок під фруктові дерева в Китаї досягла 192 мільйони му (близько 12,8 мільйона га), а площа плантацій чаю - більше 41 мільйона му (близько 2,7 мільйона га).

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При цьому, зазначив заступник міністра, обсяг виробництва фруктів склав 175 мільйона тонн, а чаю - 2,25 мільйона тонн, що робить Китай світовим лідером.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році істотно наростила обсяг експорту аграрної продукції в Китай.

Сільськогосподарський експорт в минулому році зріс приблизно в два рази і склав близько 1,3 мільярда доларів.