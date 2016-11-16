Україні потрібна чітка стратегія розвитку ринку органічної продукції на довгострокову перспективу – голова Аграрної партії

Про це повідомив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик в ході круглого столу в рамках спеціального проекту «УНІАН-АГРО».

«Наше завдання на сьогодні, розуміючи складність ситуації в Україні з продуктами харчування в цілому, підтримати органічне виробництво... Це величезний за своєю потужністю напрямок, про який ми повинні думати сьогодні і мати чітку стратегію його розвитку на багато років вперед», - сказав він.

Скоцик зазначив, що станом на сьогодні в провідних світових країнах виробництво органічних продуктів харчування є одним з провідних напрямків в структурі сільгоспвиробництва. На думку експерта, для розвитку цього сектору в Україні, необхідно вдосконалити законодавчу базу, зокрема в земельній сфері в частині оподаткування аграріїв.

«Потрібна прозора зрозуміла податкова система, яка буде стимулювати людей до виробництва... Необхідно створити умови, при яких люди, які зараз працюють на одному лише ентузіазмі, ставилися до органічного виробництва з професійної точки зору», - зазначив Скоцик.

Засновник сільгосппідприємства «Старий Порицьк» (Вінницька обл.) Валентин Обштир, який також був присутній на прес-конференції, повідомив, що вирощування органічної продукції сприяє відновленню родючості ґрунтів. Крім того, вирощені таким чином продукти харчування є набагато більш корисними для населення. Тому необхідно стимулювати сільгоспвиробників переходити на органічні методики виробництва.

«Давайте дамо органічним виробникам невелику преференцію. Наприклад, в Європі в перехідний період у перші три роки на кожен гектар площі, яка переходить із звичайного на органічне виробництво, дають дотацію», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Федерації органічного руху України, наша країна займає 22-е місце в світі за площею, зайнятою під органічне виробництво. Українські фермери, яких налічується понад 210, вирощують біопродукцію на 410 тис. га. При цьому ринок внутрішнього споживання органічної продукції в Україні за підсумками поточного року виросте на 17,6% - до більш ніж 20 млн євро. Обсяги експорту органічної продукції з України перевищують внутрішнє споживання і в останні роки коливаються в межах від 35 до 50 млн євро. Україна експортує в основному органічні зернові, бобові, олійні культури, а також дикоростучі ягоди, гриби і горіхи. Нарощуються постачання круп, молочної продукції і соків.