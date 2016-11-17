На Одещині зафіксували черговий випадок чуми свиней

В Ананьївському районі Одеської області зафіксовано черговий спалах африканської чуми свиней (АЧС).

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Госпродпотребслужбы в області, за оперативними даними, в Одеській області в період 13-15 листопада в ТОВ "Агро-ДІС" зареєстрована загибель 104 голів свиней різних вікових груп.

Підприємство розташоване в селі Коховка. За попередньою інформацією, в ТОВ "Агро-ДІС" утримується близько 5,7 тисячі голів свиней.

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (Київ) 16 листопада встановлений діагноз африканська чума свиней.

Для координації дій з локалізації і ліквідації спалаху АЧС проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ананьївської райдержадміністрації, затверджено план по ліквідації АЧС, визначені межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду.

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В осередку захворювання вживають заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Довідка УНІАН. З початку 2016 року в Одеській області зареєстровано 21 випадок АЧС в Роздільнянському, Овідіопольському, Савранському, Балтському, Іванівському, Любашівському, Ананьївському, Кілійському, Болградському та Біляївському районах.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих та здорових тварин через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.