В Україні сільгосппродукція подорожчала на 10%

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-жовтні 2016 року зросли на 9,8% порівняно з аналогічним періодом 2015 року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 21,3%, а тваринництва – на 0,4%.

У жовтні порівняно з вереснем сільгосппродукція виросла в ціні на 3,3%: рослинницька – на 1,9%, а тваринницької – на 8,7%.

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Порівняно з жовтнем 2015 середні ціни минулого місяця були вище на 17,5%. Зокрема, ціна продукції рослинництва зросла на 24,4%, а тваринництва – на 8,5%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації сільгосппродукції в Україні за 2015 рік зросли на 54,5% порівняно з 2014 роком. Продукція рослинництва подорожчала на 67,2%, а тваринництва – на 41,3%.