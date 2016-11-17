Україна має намір найближчим часом почати експорт яловичини на ринок Єгипту

Україна має намір найближчим часом почати експортні поставки охолодженої або замороженої безкісткової яловичини на єгипетський ринок, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів з посиланням на главу відомства.

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«Україна готова розпочати експорт яловичини до Єгипту... Згідно з повідомленням Посольства Арабської Республіки Єгипет в Україні, найближчим часом до Держспоживслужби повинен надійти оригінал підписаного ветеринарного сертифіката на експорт охолодженої/замороженої безкісткової яловичини до Єгипту», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що для сертифікації вітчизняної м'ясної продукції за стандартами ісламського центру «Халяль», яка необхідна для виконання Україною умов ввезення яловичини на територію Єгипту, Держспоживслужба повинна визнати цей центр. У зв'язку з цим відомство попросило відповідні сертифікаційні центри, які виконують вимоги стандартів «Халяль», офіційно звернутися до Держспоживслужби для проходження офіційних процедур.

«Завдяки цьому стане можливим експорт української продукції на ринок Єгипту», - цитує прес-служба главу відомства Володимира Лапу.

Як повідомляв УНІАН, у серпні українські аграрні підприємства отримали дозволи на експорт курятини до Єгипту. Квота на поставки становить 12 тис. тонн. Єгипет у 2015 році був другим після Китаю імпортером української сільськогосподарської продукції.