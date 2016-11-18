Мінагропрод підвищив прогноз урожаю зерна до рекордних 64 мільйонів тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства підвищило прогноз валового збору зернових у поточному році до 64 млн тонн з 63 млн тонн, повідомив міністр Тарас Кутовий під час конференції, присвяченій Дню працівника сільського господарства.

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«За прогнозами міністерства, ми розраховуємо, що цього року ми будемо мати рекордне виробництво зернових культур на рівні 64 млн тонн за врожайності, попередньо, 44 ц/га. У цілому це найбільший показник за історію держави», - сказав він.

Кутовий додав, що у Вінницькій області аграрії зібрали понад 5,4 млн тонн, Одеській - 4,5 млн тонн, Полтавській і Харківській - близько 4 млн тонн, Черкаській - 3 млн тонн, Дніпропетровській - 3,7 млн тонн, Кіровоградській - 3,5 млн тонн і Київській - 3 млн тонн.

Збільшення прогнозу врожаю зернових міністр пояснив зростанням обсягів збору кукурудзи.

Крім того, за даними Кутового, українські аграрії у поточному році досягли найвищих показників урожайності по культурах. Так, урожайність кукурудзи становила 63 ц/га, ячменю – 34 ц/га, жита – 28 ц/га, гороху – 32 ц/га, соняшнику – 22 ц/га, сої – 22 ц/га, цукрового буряку – 477 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод прогнозував, що валовий збір зернових і зернобобових в Україні цього року становитиме близько 63 млн тонн.

Торік, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 млн тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше від рекордного показника 2014 року – 63,8 млн тонн.

В 2015-2016 маркетинговому році (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 млн тонн, побивши рекорд 2014-2015 МР у розмірі 34,8 млн тонн. Експерти очікують, що експорт поточного МР становитиме 41 млн тонн.