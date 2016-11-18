В Україну не пустили 46 тонн заражених мандаринів з Туреччини

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезенню на територію України двох партій мандаринів з Туреччини загальною вагою 45,8 тонни, які були заражені середземноморської плодової мухою, повідомила прес-служба відомства.

"В Одеській області при проведенні фітосанітарного контролю в Одеському морському торговому порту 15 листопада і морському торговельному порту "Чорноморськ" 17 листопада було виявлено відсутній на території України карантинний організм - середземноморську плодову муху (личинки в живому стані) у вантажі мандаринів з Туреччини вагою 24,5 тонни і 21,3 тонни відповідно", - йдеться в повідомленні.

З метою недопущення подібних випадків Держпродспоживслужба направила в Туреччину ноту про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня відомство вже заборонив ввезення на територію України партії мандаринів з Туреччини вагою 28,73 тонни, яка була заражена тим же карантинним організмом.

З початку року Держпродспоживслужба неодноразово повідомляла про запобігання потрапляння в Україну імпортних партій заражених шкідниками овочів переважно з Туреччини.

Середземноморська плодова муха – це небезпечний шкідник, який знищує від 30 до 100% плодів персика, абрикоса, сливи в країнах Середземномор'я та Південної Америки. Всього він вражає понад двохсот видів рослин. Серед них практично всі плодові, багато ягідні, низка овочевих. Личинки середземноморської плодової мухи викликають опадання плодів.

Дорослі мухи, відкладаючи яйця і пошкоджуючи шкірку плоду, провокують розвиток цвілі і гниття.