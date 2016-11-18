Українські аграрії експортували 16,4 мільйона тонн зернових

Українські аграрії з початку 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) експортували 16,4 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 9,5 мільйона тонн, кукурудзи – близько 3 мільйонів тонн, ячменю – 3,9 мільйона тонн та інших зернових – 60 тисяч тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 131 тисячу тонн борошна.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015-2016 МР (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 мільйона тонн, побивши рекорд 2014-2015 МР у розмірі 34,8 мільйона тонн. Експерти очікують, що експорт поточного МР становитиме 41 мільйон тонн.

При цьому Міністерство аграрної політики і продовольства підвищило прогноз валового збору зернових у поточному році до 64 мільйонів тонн з 63 мільйонів тонн.