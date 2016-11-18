Україна заборонила ввезення птиці з Австрії

Слідом за обмеженням ввезення птиці з Угорщини та Болгарії у зв'язку зі спалахами захворювань Ньюкасла та пташиного грипу в цих країнах Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів України ввела заборону на імпорт цього товару з Австрії, повідомила прес-служба відомства.

"Згідно з офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) протягом поточного місяця зареєстровані випадки захворювання птиці господарського призначення на хворобу Ньюкасла на території Болгарії, а також високопатогенним грипом птиці (ВПГП) на території Угорщини, Австрії та Німеччини... Українська сторона вжила обмеження на імпорт птиці з Угорщини (08.11.2016), Австрії (17.11.2016) і регіону Монтана Республіки Болгарія (14.11.2016)", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що при кожному новому спалаху ВПГП Дердпродспоживслужба направляє листи до компетентних органів країн, у яких ця хвороба зареєстрована, з проханням надати докладну інформацію про заходи, що вживаються для локалізації та ліквідації вірусного захворювання. Згідно з повідомленням, відомство вже отримало інформацію від компетентних органів Німеччини та Угорщини.

"За результатами вивчення наданої інформації українською стороною буде прийнято рішення про можливе застосування обмежувальних заходів з урахуванням принципу "регіоналізації", - повідомила прес-служба.

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Крім того, за даними Держпродспоживслужби, спалахи пташиного грипу та хвороби Ньюкасла зареєстровані також серед диких і перелітних птахів в Румунії, Польщі, Нідерландах, Швейцарії, Австрії, Німеччини та Хорватії. Однак якщо вірус виявлений у дикій фауні, відомство не може застосувати обмежувальні заходи щодо імпорту.

У зв'язку з цим відомство закликає підприємства, діяльність яких пов'язана з імпортом птиці, враховувати зазначену інформацію.

Довідка УНІАН. Хвороба Ньюкасла – це небезпечне вірусне захворювання птахів, яке супроводжується пневмонією, енцефалітом і множинними точковими ураженнями внутрішніх органів. Контакт людей з інфікованими птахами може викликати легкий кон'юнктивіт та симптоми, що нагадують грип, але вірус Ньюкасла не становить небезпеки для здоров'я людини. Схем лікування цієї хвороби не існує, але використання профілактичних вакцин і санітарних заходів знижує ймовірність спалахів.

Високопатогенний грип птахів – це гостра інфекційна вірусна хвороба птахів, що характеризується ураженням органів травлення, дихання і високою смертністю.