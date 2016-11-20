Сьогодні українські аграрії відзначають професійне свято

Президент України Петро Порошенко у вітанні працівникам сільського господарства з нагоди їхнього професійного свята, текст якого розміщено на його офіційному сайті, наголосив, що стабільна робота підприємств сільського господарства - це підґрунтя для продовольчої незалежності країни.

«Стабільна робота підприємств галузі є важливим чинником піднесення економіки та забезпечення надійного підґрунтя для продовольчої незалежності країни. Завдяки вашому високому професіоналізму продукція українського аграрного сектору є конкурентоспроможною на вітчизняному та закордонних ринках», - підкреслив Порошенко.

Президент висловив упевненість, що спільними зусиллями вдасться забезпечити подальший розвиток агропромислового комплексу, зміцнити національну економіку та процвітання України.

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«Щиро зичу усім міцного здоров’я, миру, злагоди, невичерпних життєвих сил і нових здобутків в ім’я України», - додав глава держави.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, в свою чергу, заявив на своїй сторінці у Facebook, що для уряду розвиток сільського господарства є одним із головних пріоритетів на 2017 рік.

«Для уряду розвиток сільського господарства є одним із головних пріоритетів на 2017 рік, і тому у проекті бюджету ми передбачили, зокрема, підтримку для малих та середніх фермерських господарств і стимулювання технічної модернізації в аграрному секторі», - написав Гройсман.

Прем’єр побажав усім аграріям наснаги, якісних врожаїв і успіхів у роботі.