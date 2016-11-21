Україна заборонила ввезення птиці з двох регіонів Німеччини

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів України (Держпродспоживслужба) ввела заборону на імпорт птиці з двох регіонів Німеччині – земель Шлезвіг-Гольштейн і Мекленбург-Передня Померанія, у зв'язку зі спалахами високопатогенного пташиного грипу на цих територіях, повідомила прес-служба відомства.

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Крім того, Держпродспоживслужба ввела обмеження на імпорт птиці з територій медьє Бекеш, Бач-Кишкун і Чонград в Угорщині. Також у зв'язку зі спалахами хвороби Ньюкасла відомство заборонило імпорт пташиного м'яса з регіону Монтана в Болгарії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держпродспоживслужба ввела заборону на імпорт птиці з Австрії через зафіксовані спалахи пташиного грипу.

Крім того, за даними Держпродспоживслужби, спалахи пташиного грипу та хвороби Ньюкасла були зареєстровані також серед диких і перелітних птахів в Румунії, Польщі, Нідерландах, Швейцарії, Австрії, Німеччини та Хорватії. Однак якщо вірус виявлений у дикій фауні, відомство не може застосувати обмежувальні заходи щодо імпорту.

Високопатогенний грип птахів – це гостра інфекційна вірусна хвороба птахів, що характеризується ураженням органів травлення, дихання і високою смертністю.

Хвороба Ньюкасла – це небезпечне вірусне захворювання птахів, яке супроводжується пневмонією, енцефалітом і множинними точковими ураженнями внутрішніх органів. Контакт людей з інфікованими птахами може викликати легкий кон'юнктивіт та симптоми, що нагадують грип, але вірус Ньюкасла не становить небезпеки для здоров'я людини. Схем лікування цієї хвороби не існує, але використання профілактичних вакцин і санітарних заходів знижує ймовірність спалахів.