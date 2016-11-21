В Україні зафіксували черговий випадок чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) у Черкаській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари виявили трупи двох свиней, які загинули від АЧС, на звалищі твердих побутових відходів, яке розташоване за 600 м від житлових будинків міста Шпола. Власника тварин встановити не вдалося.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Шполянській райдержадміністрації провела засідання і затвердила план дій з ліквідації АЧС, визначила межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Довідка УНІАН. За даними з відкритих джерел, загалом з початку 2016 року в Україні зареєстровано 79 спалахів АЧС, зокрема в Одеській (21 випадок), Миколаївській (14), Харківській (вісім), Полтавській (сім), Сумській (п‘ять), Волинській, Кіровоградській, Хмельницькій (по чотири), Рівненській (три), Чернігівській, Київській, Черкаській (по два), Житомирській, Чернівецькій, Вінницькій областях (по одному).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.