Україна відкриває новий ринок: почне постачати м'ясо птиці до Сербії

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) і ветеринарна служба Сербії погодили форму ветеринарного сертифіката на експорт вітчизняного м'яса птиці на сербський ринок, у зв'язку з чим Україна незабаром почне поставляти цей товар Сербію, повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.

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У той же час відомство відзначило, що експортувати м'ясо птиці зможуть тільки ті вітчизняні підприємства, які мають право експорту в ЄС або були проінспектовані сербським компетентним органом.

Як повідомляв УНІАН, у березні Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) виділяла ринки Сербії, Монголії, Таджикистану та Туркменістану як одні з найбільш перспективних для українських експортерів.

Асоціація «Союз птахівників України» прогнозує зростання виробництва м'яса птиці в 2016 році на 4% порівняно з 2015 роком - до 1,2 млн тонн. При цьому в Союзі птахівників вважають, що попит на м'ясо птиці буде залишатися стабільним, оскільки воно дешевше за інші види м'яса.