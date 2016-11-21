Японія зацікавлена в імпорті українських органічних ягід і меду – Мінагропрод

Японія зацікавлена в імпорті українських свіжих та перероблених нішевих органічних продуктів, таких як ягоди та мед, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Великий потенціал на японському ринку, який відрізняє висока ємність і купівельна платоспроможність споживачів, мають українські свіжі та перероблені органічні і нішеві продукти, наприклад, ягоди або мед", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба додала, що показати свою продукцію потенційним японським покупцям вітчизняні виробники зможуть на виставці FOODEX в березні 2017 року, на яку їх запросив віце-міністр сільського господарства, лісництва і рибальства Японії Кацуо Якуро в ході зустрічі з представниками Мінагропроду.

Згідно з повідомленням, під час даної зустрічі заступник голови українського міністерства Ольга Трофімцева запропонувала японським колегам організувати в наступному році бізнес-місію в нашу країну для представників японських компаній, які зацікавлені не тільки в торговому, але і в інвестиційному співробітництві з українськими фірмами. Так, пріоритетними інвестиційними напрямами в українському аграрному секторі є капіталовкладення в логістику, інфраструктурні об'єкти, системи зрошення, переробки, лабораторії з контролю якості продуктів і розвиток інноваційних рішень.

Прес-служба Мінагропроду додала, що в минулому році товарообіг між Україною та Японією склав 156,6 мільйона доларів, з яких 154,8 мільйона доларів довелося на експорт. Основними товарними групами, які українські аграрії експортували в Японії, були зернові, тютюн і вироби з нього.

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Як повідомляв УНІАН, у середині листопада голова правління Федерації органічного руху України Євген Милованов зазначив, що на даний час йде підготовка до експорту української продукції в Японію.

За даними Федерації органічного руху, наша країна займає 22-е місце в світі за площами, зайнятими під органічним виробництвом. Обсяги експорту органічної продукції з України перевищують внутрішнє споживання та в останні роки коливаються в межах від 35 до 50 мільйонів євро. Україна експортує в основному органічні зернові, бобові, олійні культури, а також дикоростучі ягоди, гриби та горіхи. Нарощується постачання круп, молочної продукції та соків.

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір розвивати виробництво органічної продукції, щоб до 2020 року довести частку такої продукції у валовому сільгоспвиробництві до 3%.