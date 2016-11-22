Українські заводи вже виробили 1,5 мільйона тонн цукру

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння переробили 10,08 млн тонн цукрових буряків і виробили 1,48 млн тонн цукру, що становить близько 77% від прогнозованого Міністерством аграрної політики та продовольства загального обсягу виробництва цукру в 2016-2017 маркетинговому році (МР, вересень 2016 – серпень 2017), повідомила прес-служба асоціації цукровиробників «Укрцукор».

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Згідно з повідомленням, за аналогічний період минулого року українські підприємства виробили 1,43 млн тонн цукру, переробивши 7,97 млн тонн цукрових буряків.

У прес-службі зазначили, що середня цукристість буряків становить 17,8%, вихід цукру - 14,85%, що на 0,11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

«Це дозволило значно збільшити обсяги виробництва солодкого піску, надлишок якого українські виробники вдало експортують до Шрі-Ланки, Бірми, Грузію та в інші країни», - наводяться в повідомленні слова керівника аналітичного відділу асоціації Руслани Бутило.

Повідомляється, що поточний сезон цукроваріння був відносно спокійним, за винятком аномальних кліматичних змін в серпні і листопаді. Тому через сильні снігопади минулого тижня майже 44 тис. га цукрових буряків залишилося під снігом. Але в асоціації запевнили, що ця культура не боїться морозів до -10°С, тому виробники можуть зібрати врожай вчасно і без втрат.

За прогнозами експертів, більшість вітчизняних цукрових заводів завершать виробництво до Нового року. Станом на 16 листопада вже завершив роботу 4 заводи (по 2 у Харківській і Хмельницькій областях). Тільки 3 українських заводи продовжать переробку цукрових буряків в січні.

Раніше в асоціації повідомляли, що цього року виробничий сезон розпочався 20 серпня, і зараз працює 41 цукровий завод.

За підсумками 2016-2017 МР «Укрцукор» прогнозує виробництво цукру на рівні 2 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує, що в 2016-2017 МР українські заводи вироблять 1,8-1,85 млн тонн цукру. Враховуючи рівень перехідних залишків, в міністерстві очікують, що пропозиція на ринку цукру перевищить 2 млн тонн, а потреба внутрішнього ринку буде нижче - на рівні 1,6 млн тонн.

У поточному 2016-2017 МР квоти на виробництво цукру в Україні отримали 44 заводу проти 37 у минулому сезоні.