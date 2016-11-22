Кабмін оприлюднив рішення про підвищення цін на горілку майже на третину – набуде чинності через 10 днів

Кабінет міністрів України в рамках коригування оптових і роздрібних цін на літр 100-відсоткового спирту переглянув ціни на горілку та іншу алкогольну продукцію, що містить спирт. Про це йдеться в постанові уряду №828, опублікованій на сайті уряду, що набуває чинності через 10 днів.

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Згідно з рішенням Кабміну, мінімальну ціну на горілку та лікеро-горілчані вироби підвищено на 27,1-27,86%, на віскі, ром і джин – на 37-63%, на коньяк (бренді) – на 24-27%, вина – на 22,2-55,6%.

«Таким чином, мінімальну роздрібну ціну пляшки горілки 0,5 літра з 40-відсотковим вмістом спирту підвищено до 69,8 грн з 54,9 грн, - йдеться в пояснювальній записці до постанови. - Це пов'язано з тим, що введена у вересні 2015 року мінімальна ціна на горілку не відповідала витратам виробників на виробництво і реалізацію продукції. Ставки акцизів на горілку та лікеро-горілчані вироби підвищилася на 50%, на вина з додаванням спирту – на 100%. Зросли в ціні й інші складові».

У постанові уряду також сказано, що мінімальна ціна пляшки 0,7 л виноградного сухого вина становить 33-69,9 грн, кріпленого вина і вермуту – 42 грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів наприкінці серпня запропонувало підвищити мінімальні роздрібні ціни на алкоголь, які були спочатку встановлені в 2008 році й з тих пір щорічно переглядаються. Експерти стверджують, що таке цінове регулювання допомагає уникнути поширення неякісної продукції на ринку.