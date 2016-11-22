На Рівненщині зафіксували новий випадок чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Рівненській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель від АЧС 4 тварин у підсобному господарстві в селі Черниця Корецького району. За попередньою інформацією, всього в цьому населеному пункті налічується 262 двори, в яких селяни утримують близько 300 свиней.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Корецькій райдержадміністрації провела засідання та затвердила план дій з ліквідації АЧС, визначила межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

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У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Довідка УНІАН. За даними з відкритих джерел, всього з початку 2016 року в Україні зареєстровано 79 спалахів АЧС, в тому числі в Одеській (21 випадків), Миколаївській (14), Харківської (8), Полтавської (7), Сумській (5), Волинській, Кіровоградській, Хмельницькій (по 4), Рівненській (3), Чернігівській, Київській, Черкаській (по 2), Житомирській, Чернівецькій, Вінницькій областях (по одному).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.