В Україні затвердили принципи виробництва та маркування органічної продукції

Кабінет міністрів України затвердив основні принципи виробництва, реалізації та маркування органічної продукції, розроблені Міністерством аграрної політики і продовольства з метою поліпшення якості цієї продукції.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

«У переліку пріоритетів міністерства і Кабінету міністрів, які ми затверджували, є серйозний обсяг роботи щодо поліпшення ситуації з оборотом органічної продукції та її виробництвом... Для виконання тих завдань, які ми поставили перед собою, міністерство підготувало відповідний законопроект», - сказав міністр аграрної політики Тарас Кутовий, представляючи документ.

Міністр повідомив, що цей законопроект наводить термінологію у сфері органічного виробництва відповідно до європейського законодавства, розмежовує права й обов'язки органів влади і суб'єктів ринку, визначає основні засади державної політики у цій галузі та механізми сертифікації органічної продукції.

За словами Кутового, документ також передбачає адміністративну відповідальність учасників ринку за порушення затверджених принципів і визначає механізм, завдяки якому громадськість зможе отримати прямий доступ до всієї необхідної інформації про виробництво такої продукції.

«Кожен споживач, якщо цей закон буде прийнятий, зможе відстежувати і виробника, і сертифікуючу організацію органічної продукції, яку він купує. Фактично закладено механізм прозорого простеження органічної продукції з маркуванням виробника», - зазначив голова Мінагропроду.

Кутовий додав, що запропоновані принципи дадуть змогу Україні ефективніше використовувати свій потенціал у сфері органічного виробництва, оскільки станом на сьогодні наша країна використовує менш як 10% своїх можливостей у цій галузі. Крім того, вони відкривають перед вітчизняною органікою великі експортні перспективи завдяки приведенню українського законодавства у відповідність з європейськими нормами.

Як повідомляв УНІАН, за даними Федерації органічного руху, наша країна посідає 22-е місце в світі за площами, виділеними під органічне виробництво. Обсяги експорту органічної продукції з України перевищують внутрішнє споживання і останніми роками коливаються в межах від 35 до 50 млн євро. Україна експортує в основному органічні зернові, бобові, олійні культури, а також дикорослі ягоди, гриби і горіхи. Нарощуються постачання круп, молочної продукції та соків.

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір розвивати виробництво органічної продукції, щоб до 2020 року довести частку такої продукції у валовому сільгоспвиробництві до 3%.