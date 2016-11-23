Українські аграрії намолотили 61 мільйон тонн зернових

Згідно з повідомленням, аграрії намолотили 21,7 млн тонн кукурудзи на зерно з площі 3,5 млн га (82% від прогнозу).

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Обмолочено гречки 192 тис. тонн з площі 150 тис. га (100% від прогнозу), проса – 191 тис. тонн з 104 тис. га (100% від прогнозу).

За даними Мінагропроду, аграрії продовжують збір соняшнику, якого обмолочено 13,3 млн тонн з площі 5,9 млн га (99% від прогнозу).

Крім того, аграрії намолотили 4 млн тонн сої з площі 1,8 млн га (96%), а також зібрали 12,4 млн тонн цукрових буряків з 260 тис. га (89%).

Найбільший вал зерна зібраний у Вінницькій (5,5 млн тонн), Одеській (4,5 млн тонн), Полтавській (4,2 млн тонн) областях.

Найвищий рівень врожайності зернових спостерігався у Вінницькій (65,1 ц/га), Черкаській (63,7 ц/га), Київській (60 ц/га) та Хмельницькій (57,5 ц/га) областях.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в Україні цього року становитиме близько 64 млн тонн. Міністерство сільського господарства США в серпні підвищило прогноз збору врожаю в Україні в 2016-2017 маркетинговому році (липень 2016 – червень 2017) до 64,1 млн тонн.