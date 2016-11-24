Аграрії вже експортували понад 17 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії з початку 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) експортували понад 17 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 9,6 млн тонн, кукурудзи -3,4 млн тонн, ячменю – близько 4 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 131,5 тис. тонн борошна, з яких 131,1 тис. тонн становить пшеничне борошно і 4 тис. – інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, у 2015-2016 МР (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 млн тонн, побивши рекорд 2014-2015 МР у розмірі 34,8 млн тонн. Експерти очікують, що експорт зернових у поточному МР становитиме 41 млн тонн.

При цьому Міністерство аграрної політики і продовольства підвищило прогноз валового збору зернових у поточному році до 64 млн тонн з 63 млн тонн.