Мінекономрозвитку: скасування держрегулювання цін не призвело до подорожчання продуктів

Пілотний проект щодо скасування державного регулювання цін на продукти харчування, що діє в період з 1 жовтня 2016 року по 1 січня 2017 року, не призведе до підвищення вартості цієї продукції на українському ринку, повідомив радник міністра економічного розвитку і торгівлі Дмитро Романович в ході прес-конференції.

"На прикладі минулого місяця скасування регулювання жодним чином не позначилася на динаміці цін... Я не бачу ніяких об'єктивних причин для того, щоб ціни зростали, немає платоспроможного попиту. Ми в Міністерстві економіки віримо, що ринкова економіка набагато краще регулює ціни, ніж невдалі спроби держави це робити, встановлюючи фіксовані ціни, обмежуючи надбавки", - сказав він.

За словами Романовича, на вартість продуктів харчування впливають об'єктивні ринкові фактори, такі як попит і пропозиція, а також собівартість продукції, але ніяк не штучні обмеження, встановлені державою.

Директор асоціації "Мукомол України" Родіон Рибчинський, також присутній на прес-конференції, вважає, що скасування держрегулювання цін є виключно позитивним кроком, який дозволить знизити "політичний фактор" в політиці українського ціноутворення. Згідно з його даними, встановлення ринкових механізмів ціноутворення не призведе до подорожчання соціального хліба, який є "найбільш політизованим продуктом".

“Ціни на основні сорти хліба у нас – це соціальні і масові сорти - залишилися колишніми. Ми маємо можливість зберігати певний рівень рентабельності продукції за рахунок підвищення цін на більш високомаржинальних продукти, такі як кондитерські вироби", - зазначив експерт.

У зв'язку з цим асоціація борошномелів закликає "перевести проект скасування держрегулювання цін стадії пілотного у постійно діючий".

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Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Кабінет міністрів України затвердив пілотний проект скасування державного регулювання цін на продукти харчування з початком 1 жовтня 2016 року та закінченням 1 січня 2017 року.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі планував з 15 серпня скасувати державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, потім до 15 листопада провести моніторинг цінової ситуації на ринку і до 15 грудня прийняти рішення про поновлення, обмеження або скасування цінового регулювання. Однак рішення було відкладено.

Мінекономрозвитку підтримує ідею повної відмови від держрегулювання цін. У відомстві зазначають, що всупереч ідеї державного регулювання, з 2003 року зростання цін на соціально значущі продукти харчування значно випереджає середнє зростання цін по всім продуктам харчування.

Державне регулювання цін на продукти харчування встановлено постановою Кабінету міністрів від 25 грудня 1996 року №1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".