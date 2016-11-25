Краснодарський край Росії на межі введення карантину через поширення чуми свиней

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) повідомила про можливе введення в Краснодарському краї карантинних заходів у разі виявлення нових спалахів африканської чуми свиней (АЧС) на свинарських комплексах, пише "Комерсант".

Відомство визнає, що карантинні заходи призведуть до обмеження експорту сільгосппродукції, в тому числі зернових, проте вважає такі обмеження неминучими в разі продовження поширення захворювання в регіоні.

Читайте такожУкраїна скоротила експорт свинини в 20 разів«Нові випадки спалахів АЧС в Краснодарському краї свідчать про зниження ветеринарно-санітарного контролю та ефективності заходів щодо недопущення поширення вірусу»,— йдеться в повідомленні Россільгоспнагляду.

За даними відомства, в листопаді поточного року було зареєстровано 10 спалахів АЧС серед домашніх тварин і на ряді великих свинарських комплексах. Крім того, виявлені випадки стихійних поховань заражених тварин, у тому числі на території "Сочинського національного парку".

За даними фахівців Россільгоспнагляду, трупи заражених тварин є однією з головних причин поширення хвороби. «Факти розповсюдження вірусу свідчать про відсутність належного контролю з боку крайової адміністрації та проведення профілактичної роботи серед населення. Крім цього, поширенню АЧС сприяє активний розвиток особистих підсобних господарств у сфері свинарства, яке відновилося в останні два роки»,— повідомляє відомство.