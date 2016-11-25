Україні потрібен цивілізований ринок лісу і своя переробка кругляку – Скоцик

Необхідно припинити хаотичну вирубку лісів в Україні, правильно організувати ринок сировини і розвивати власне виробництво меблів. Таку думку висловив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик, коментуючи ситуацію з лісокористуванням.

Ліс треба вирубувати в регульованих об'ємах і у визначених місцях, а не лише там, де є комунікації, - вважає Віталій Скоцик.

"В усіх регіонах, які є лідерами з експорту лісу, об'єми приросту лісу перевищують об'єми рубки. При цьому, через зміни клімату, фактор шкідників і падіння рівня ґрунтових вод поширюються захворювання лісових порід і загибель лісу. А тим часом ліс масово вирубують, не там, де це необхідно, а в легкодоступних місцях. Очевидно, що проблема не в забороні чи дозволі вивозу лісу, а в організації ринку сировини і збереженні природного балансу", - підкреслив політик.

На його думку, необхідно розбудовувати структуру посадки і заготівлі лісу.

"Білети на рубку лісу мають продаватися на відкритих аукціонах. Обов'язкова умова рубки: не нашкодити довкіллю, не допустити руйнування ґрунту. Безконтрольна вирубка лісів є не чим іншим як мародерством на власній землі", - переконаний Віталій Скоцик.

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Україні дуже важливо відійти від сировинного експорту і розвивати свою переробку кругляку, вважає він.

"Україна щорічно експортує до 6,5 мільйона кубометрів лісу. У 2015 це принесло економіці лише 345 мільйона доларів, тобто 0,9% загальних доходів від експорту. При цьому ми купуємо імпортні меблі, зроблені з української деревини. Імпортуємо якісний фінський папір. А самі чомусь не можемо виробити цих товарів. Держава зобов'язана стимулювати і підтримувати переробку лісу-кругляка в Україні, нормалізувати ціни на деревину для наших виробників. Виробництво меблів, переробка відходів дадуть робочі місця, додану вартість і наповнення бюджету", - підкреслив Віталій Скоцик.

За його словами, має бути ухвалена окрема програма для грамотного заліснення територій.

"Оптимальним рівнем лісистості для нашої країни вважається 20%. Сьогодні маємо 11%. Треба висадити нові дерева на території, яка дорівнює 2,5 мільйона гектарів. Тут необхідна окрема програма. А у нас влада звикла до примітивних рішень. Сам по собі мораторій на експорт лісу-кругляка не вирішує проблеми лісокористування", - додає він.