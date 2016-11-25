Євросоюз підтримує Україну в СОТ щодо протидії торговій агресії Росії - торгпред

Європейський Союз підтвердив підтримку України в рамках Світової організації торгівлі в питаннях протидії торговій агресії з боку Росії, зокрема, в рамках вже відкритих спорів.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook за результатами саміту Україна-ЄС.

«Підтверджена підтримка України в нашій протидії торговій агресії РФ у СОТ (зокрема в ініційованих спорах)», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Україна в рамках своєї участі у Світовій організації торгівлі розпочала процедуру оскарження рішення уряду РФ про введення ембарго на транзит українських товарів із російської території в напрямку третіх країн.

Свою позицію Україна вже представляла на Генеральній раді СОТ 24 лютого і 27 липня цього року, а також на засіданнях відповідних комітетів СОТ. Причому аргументи української сторони підтримали делегації Канади, США, ЄС, Японії, Австралії, Швейцарії, Кореї та Туреччини.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні цього року через те, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку було значно обмежено експорт українських товарів у Росію, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України до Росії. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.