Аграрії вимагають зустрічі з президентом – Аграрна партія

Таке рішення було ухвалено 25 листопада на розширеному засіданні президії Аграрної партії, в якому взяли участь співголови Всеукраїнського страйкового комітету, голови профільних аграрних асоціацій та голови обласних організацій Аграрної партії. На засідання було запрошено міністра АПК Тараса Кутового. Однак ні він, ні представники міністерства до аграріїв не прийшли.

На обіцяну підтримку аграрному сектору немає грошей, - доповів під час засідання народний депутат України, голова міжфракційного об’єднання Аграрної партії у Верховній Раді Леонід Козаченко.

«При підготовці бюджету планувалось, що на підтримку аграрного сектору буде спрямовано 1% від валу сільськогосподарської продукції. Це приблизно мало становити 5,5 млрд. грн. Із них 1,9 млрд грн – віртуальні кошти. Вони повинні надійти від спецконфіскацій та надання державних гарантій для отримання кредитів. Чи будуть ці гроші, напевно ніхто сказати не може. Реальна сума, яку можна буде спрямувати на підтримку, трохи більше ніж 2 млрд. грн. Це в 2,5 рази менше від того, що маємо цьогоріч», - зазначив Леонід Козаченко.

Народний депутат зауважив, що підтримка аграрних виробників в Україні вже у 80 разів менша, ніж у Європейському Союзі.

Чиновники відкидають раціональні пропозиції щодо оподаткування з «політичних мотивів», - зазначив у своєму звіті голова Громадської ради при МінАПК, співголова Всеукраїнського страйкового комітету Геннадій Новіков.

«Була ідея зменшити вихідний ПДВ, але Мінфін та Мінекономіки на нього не погодились. Ще один варіант, який обговорювали, - створення спецфонду, з якого б автоматично розподілялась би підтримка. Акумулювати туди кошти можна була б за рахунок сплати єдиного податку з гектару землі в обробітку. Від цього виграли б і виробники, бо податок простий в адмініструванні, і держава – за рахунок виведення значної частини виробництва з «тіні». Ця ідея рухалась до певної політичної межі, коли нам сказали, що принципово не буде вводитись новий податок. Лобізм проти цього рішення був більше зі сторони Прем’єр-міністра та певних депутатів. У них немає розуміння, що відбувається, але є страх перед електоратом», - підкреслив Геннадій Новіков.

Самі ж виробники впевнені: їх спеціально заганяють у глухий кут, щоб зробити «вразливими» для податкової служби.

«Чим складніша буде система оподаткування, тим простіше нас буде поставити на коліна. У мене була податкова перевірка нещодавно. Вони не сприймають взагалі ніяких аргументів, такого мені намалювали, зараз суджуся з ними. І це при урізаній системі оподаткування ПДВ. А що буде, коли ми перейдемо на загальну систему оподаткування? Вони ж від нас не вилазитимуть!» - каже голова Хмельницької обласної організації Аграрної партії Сергій Іващук.

Запропонована система заганяє виробників у тінь, а це простір для роботи рейдерів, переконані аграрії Закарпаття.

«У нас просто відбирають землі. Зараз на Закарпатті, де всього 190 тисяч га землі, це йде повним ходом. Зайшов агрохолдинг, йому допомагає адміністрація, допомагає податкова. Якщо дрібні та середні будуть в «тіні» - зайшли рейдери, зорали землю – і все, ти нічого не доведеш», - підкреслив голова Закарпатської обласної організації Аграрної партії Іван Паук.

Для створення прозорої податкової бази потрібно зробити публічним земельний кадастр, - упевнений керівник Центрального апарату Аграрної партії Роман Безсмертний.

«Ми - єдина країна в Європі, де немає точних адміністративних карт. У межах між районами «гуляють» від 3 до 5 тисяч га землі. Чому? Тому що це дозволяє ховати землі тим, кому їх ховати потрібно. Щоб розуміти, якою має бути оптимальна податкова система, потрібно бачити – хто і кого буде оподатковувати», - зазначив Роман Безсмертний.

Оскільки на рівні міністерств напрацювати ефективну модель, яка влаштовувала б виробників та гарантувала надходження в бюджет, не вдалося, аграрії вимагатимуть зустрічі з найвищим керівництвом держави. Про це заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

«Проект бюджету на наступний рік для аграріїв неприйнятний, запропонована система оподаткування неприйнятна. Тому ми вимагаємо зустрічі з Президентом, прем’єр-міністром та головою Верховної Ради з представниками профільних аграрних асоціацій, самими виробниками. Якщо такої зустрічі не буде, будемо вимушені знову виходити на акції протесту», - наголосив Віталій Скоцик.

Звернення з цими вимогами буде надіслано найвищому керівництву держави.